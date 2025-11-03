قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
صعوبة فى نقل بعض القطع.. قصة العرض المتحفي للمتحف المصرى الكبير

أكد الدكتور الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، أن قصة العرض المتحفى داخل المتحف عملية معقدة، تتمثل فى بداية من اللجان العلمية التى اختارت القطع الأثرية التى تم عرضها بالمتحف، وهى لجان تكونت من أساتذة جامعات ورجال المجلس الأعلى للآثار والأثريين والمرممين.

وأضاف الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير خلال حلوله ضيفا ببرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن عملية اختيار القطعة الأثرية استغرقت وقت طويل، ولفينا على جميع المخازن الأثرية والمتحفية بمصر.


وأوضح الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، أن اختيار القطع الأثرية للعرض بالمتحف الكبير ليس على أساس الجمال فقط، ولكن حسب السيناريو، والميزة فى المتحف أننا نحكى القصة باستخدام القطعة الأثرية، سواء كانت فى مجموعة العرض الخاصة بالملك توت عن آمون، أو الخاصة بالبهو العظيم أو القاعات الرئيسية.

تابع الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، كل ذلك هى مجموعات عمل قامت بحصر شامل لقطع أثرية فى المخازن بجميع الجمهورية بصحبة مرممين وأثرين فى كافة المناطق لعمل الحصر والبحث عن القطع المناسبة التى تستخدم فى القصة اللى عرضناها.

أكد الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، كنا فى بعض الوقت نجد صعوبة فى نقل بعض القطع التى اخترناها، وكان من المهم إيجاد بديل لها.

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

النجمة شيرين رضا و النجمة ياسمين عبد العزيز

شيرين رضا تنضم إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

وجودك باقٍ رغم الغياب.. مدحت العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي

صبحي خليل وزوجته وابنته يؤدون مناسك العمرة

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

