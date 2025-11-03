صعوبة فى نقل بعض القطع.. قصة العرض المتحفي للمتحف المصرى الكبير

أكد الدكتور الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، أن قصة العرض المتحفى داخل المتحف عملية معقدة، تتمثل فى بداية من اللجان العلمية التى اختارت القطع الأثرية التى تم عرضها بالمتحف، وهى لجان تكونت من أساتذة جامعات ورجال المجلس الأعلى للآثار والأثريين والمرممين.

وأضاف الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير خلال حلوله ضيفا ببرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، أن عملية اختيار القطعة الأثرية استغرقت وقت طويل، ولفينا على جميع المخازن الأثرية والمتحفية بمصر.



وأوضح الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، أن اختيار القطع الأثرية للعرض بالمتحف الكبير ليس على أساس الجمال فقط، ولكن حسب السيناريو، والميزة فى المتحف أننا نحكى القصة باستخدام القطعة الأثرية، سواء كانت فى مجموعة العرض الخاصة بالملك توت عن آمون، أو الخاصة بالبهو العظيم أو القاعات الرئيسية.

تابع الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، كل ذلك هى مجموعات عمل قامت بحصر شامل لقطع أثرية فى المخازن بجميع الجمهورية بصحبة مرممين وأثرين فى كافة المناطق لعمل الحصر والبحث عن القطع المناسبة التى تستخدم فى القصة اللى عرضناها.

أكد الطيب عباس المشرف على العرض المتحفى بالمتحف المصرى الكبير، كنا فى بعض الوقت نجد صعوبة فى نقل بعض القطع التى اخترناها، وكان من المهم إيجاد بديل لها.