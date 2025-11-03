قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
تكنولوجيا وسيارات

أفضل متصفحات الخصوصية لعام 2025..يتفوقون في حماية بياناتك

DuckDuckGo
DuckDuckGo
احمد الشريف

مع تزايد استخدام الإنترنت وتحول الإعلانات الرقمية إلى سوق ضخم يستغل بيانات المستخدمين من خلال تعقب سجل التصفح وملفات الارتباط وعناوين IP، أصبح البحث عن متصفح يحمي خصوصية المستخدم أولوية قصوى. 

في مواجهة الهيمنة الكبيرة لشركات مثل جوجل وميتا على بيانات المستخدمين، ظهرت موجة جديدة من المتصفحات التي تعد بمنع التتبع وضمان أقصى حماية للخصوصية دون التضحية بسهولة الاستخدام أو الأداء.

متصفح Tor: معيار الذهب في إخفاء الهوية

يعتبر متصفح Tor الخيار الأول للمستخدمين الذين يرغبون في إخفاء هويتهم بالكامل على الإنترنت. 

يعتمد المتصفح على توجيه البيانات عبر سلسلة من الخوادم المشفرة حول العالم، ما يجعل من شبه المستحيل تتبع هوية أو موقع المستخدم. ويُنصح به بشدة لمن يتعاملون مع معلومات حساسة أو يعيشون في مناطق تفرض رقابة صارمة على الإنترنت.

Brave: تجربة تصفح أسرع مع خصوصية متكاملة

حقق متصفح Brave شهرة واسعة في السنوات الأخيرة كواحد من أسرع وأنظف متصفحات الخصوصية، حيث يقوم بحظر الإعلانات وبرمجيات التتبع تلقائيًا مع إمكانية اختيار مكافآت إعلانية مشفرة. يوفر Brave أيضًا أوضاع تصفح خاصة وإمكانية التبديل إلى شبكة Tor من داخل المتصفح، مما يمنح المستخدمين تحكمًا مضاعفًا في بياناتهم.

DuckDuckGo: للباحثين عن خصوصية دون تعقيد

يأتي متصفح DuckDuckGo بمقاربة بسيطة وواضحة، فيمنع تتبع طلبات البحث ويعرض تقييمًا لمستوى أمان المواقع قبل زيارتها، مع خاصية تنظيف بيانات التصفح بضغطة واحدة عقب كل جلسة.

 المتصفح مُوجّه أساسًا للباحثين عن خصوصية بحث ولوحة تحكم سهلة الاستخدام بعيدًا عن التعقيدات التقنية.

خيارات متقدمة: LibreWolf وFirefox للإعدادات اليدوية

يرى خبراء التقنية أن متصفحي Firefox وLibreWolf يشكلان قاعدة قوية للخصوصية. 

يوفر Firefox إمكانيات تخصيص عميقة على مستوى الحماية ويتكامل مع إضافات شهيرة مثل uBlock وNoScript، بينما يرتكز LibreWolf على تعديل إعدادات الخصوصية أصلًا كخيار متقدم للمستخدمين المحترفين.

كيف تختار المتصفح المناسب؟

اختيار متصفح الخصوصية يعتمد على احتياجاتك ومستوى الأمان المطلوب. إذا كنت تهدف إلى إخفاء الهوية كليًا فTor خيارك، أما إذا كنت تفضل سرعة التصفح وتجربة معيارية فBrave هو الأنسب.

 للمستخدمين الراغبين في الجمع بين سهولة البحث والخصوصية، يبقى DuckDuckGo الخيار المثالي.

شهد عام 2025 تنوعًا كبيرًا في سوق متصفحات الخصوصية، مع تزايد وعي المستخدمين بأهمية حماية بياناتهم وتنامي المنافسة بين حلول مفتوحة المصدر وإصدارات مطورة من المتصفحات الكبرى.

 ويبرز Tor وBrave وDuckDuckGo في طليعة الخيارات لمن يسعون إلى تصفح آمن وخصوصي دون التضحية بالكفاءة.

