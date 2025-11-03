قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صبحي خليل وزوجته وابنته يؤدون مناسك العمرة

صبحي خليل
صبحي خليل
يمنى عبد الظاهر

أدى الفنان صبحي خليل مناسك العمرة في أجواء روحانية مؤثرة، حيث رافقته زوجته وابنته إلى الأراضي المقدسة، لأداء المناسك والدعاء لوالدته التي رحلت مؤخرًا.


 

وحرص خليل على توثيق لحظات العمرة بعد الانتهاء من الطواف والسعي، والتقط صورًا تذكارية مع أسرته أمام الكعبة المشرفة، في لحظة امتزجت فيها مشاعر الحزن على فراق الأم بالسكينة الإيمانية.

وكان الفنان صبحي خليل، أعلن خبر وفاة والدته، صباح أمس السبت.

ونشر الفنان صبحي خليل، صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق عيلها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله».


 

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، ومواساة صبحي خليل في وفاة والدته، كان من بينهم، الفنان محمد الصاوي، والفنان محمود حجازي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والسبكي.

