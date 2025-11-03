مكتب نتنياهو: لن نتنازل عن إعادة جميع جثامين المحتجزين ولن ندخر أي جهد لتحقيق ذلك

أعلن مكتب نتنياهو، أنهم لن يتنازلون عن إعادة جميع جثامين المحتجزين ولن ندخر أي جهد لتحقيق ذلك، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم التعرف على هوية الجثث وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأوضح البيان أن "العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث".





