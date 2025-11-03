قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالخانكة

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل أمام كوبرى سرياقوس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور دفعت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في القليوبية تحرياتها للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على الجهاد المعنية بالتحقيق لمباشرة التحقيقات.

