نقلة نوعية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية .. تفاصيل مهمة

صرّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تشهد نقلة نوعية كبيرة بعد سلسلة من المباحثات المثمرة والزيارات المتبادلة مع الجانب الصيني، مؤكدًا أنه يتم تدريب الطلاب على أن الأجهزة والمعدات القادمة من الصين، وأن المعامل وقاعات الدراسة جُهزت وفقًا للمعايير الدولية، بما يواكب التطورات الحديثة في التعليم الفني والتطبيقي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس الجامعة، داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث كان في استقباله الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر منصور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ حمدي، أمين الكلية.

كما رافق رئيس الجامعة خلال جولته المهندس عادل البير، أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمهندسة إيمان جمعة، والمهندسة رحاب.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الهنجر والورش الذي تم تجهيزه بـ40 ماكينة تشغيل حديثة، من بينها 8 ماكينات CNC للخراطة، و8 ماكينات CNC للتفريز، و12 ماكينة تقليدية للخراطة، و3 ماكينات تقليدية للتفريز، إضافة إلى جميع المعدات والخامات اللازمة لعمليات التشغيل، بما يتيح بيئة تعليمية تطبيقية متقدمة.

كما شملت الزيارة الدور الثاني من مبنى الورش الذي يضم معمل ورشة الإلكترونيات ومعمل التحكم وعددًا من الفصول الدراسية.

وأوضح الدكتور تامر نبيل أن مبنى الورش يحتوي على 16 ماكينة مطابقة لأحدث المعايير الدولية، و24 ماكينة تقليدية، ما يؤهل الكلية لتقديم دورات تدريبية متقدمة للطلاب وأفراد المجتمع.

وخلال جولته، زار رئيس الجامعة مبنى الاتصالات الذي يضم خمسة معامل حديثة، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات بالدور العلوي، كما تفقد مبنى الميكاترونكس الذي يحتوي على عشرة معامل موزعة على طابقين، مزودة بأحدث التقنيات التدريبية.

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال حديثه أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين مصر والصين في مجال التعليم التطبيقي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على إنشاء وحدة إنتاجية داخل الكلية، على غرار ما شاهده في زيارته الأخيرة لجامعة نانجين الصينية، بحيث تعمل الوحدة على تصنيع مستلزمات وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وتُسهم في خدمة العملية التعليمية والتدريبية والصناعية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة البيئية، وجّه الدكتور ناصر مندور بإعادة تدوير المواد المصاحبة للأجهزة الواردة مثل القواعد الحديدية والأخشاب، لاستخدامها في إنشاء نحو 20 مظلة بجوار بوابة الجامعة القديمة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن انتظار للطلاب وكراسي للمعامل والورش، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الجامعة بالتنمية المستدامة والتطوير البيئي.

كما أعلن رئيس الجامعة عن خطط لاستحداث برنامج دراسي جديد حول تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من العام الدراسي 2026\2027، وذلك في إطار التوسع الأكاديمي والتكنولوجي بالكلية. كما أشار إلى إدخال كابلات الإنترنت إلى جميع مباني الكلية بما في ذلك الورش والمباني الإدارية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، ناقش رئيس الجامعة خطة تطوير شاملة تتضمن رفع كفاءة أحد مباني الكلية ليُخصّص كمجمع يضم مدرجات ومعامل متخصصة، استعدادًا لافتتاح البرامج الجديدة في البرمجيات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجهيز المسطحات الخضراء المحيطة بالكلية.

وفي ختام زيارته ، أكد الدكتور ناصر مندور أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا رائدًا للتعليم العملي والتطبيقي في مصر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تُنمي مهارات الطلاب وتُؤهلهم لسوق العمل.

كما أوضح الدكتور تامر نبيل أن الكلية استكملت استعداداتها لاستقبال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول هذا الأسبوع ، مؤكدًا انتظام سير العملية الامتحانية وفق الخطة المقررة.

وفي ختام جولته، أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود إدارة الكلية والعاملين بها في تنفيذ خطة التطوير الشاملة، مشددًا على أن ما تشهده الكلية من تحديث وتوسع يأتي في إطار رؤية جامعة قناة السويس نحو الارتقاء بالتعليم الفني والتكنولوجي وربطه بمستجدات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.