سيراميكا كليوباترا يتصدر الدوري.. وإسلام محمد : هذا إعجاز كروي

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن فوز نادي الزمالك الأخير تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف يشبه «تحرير العصفور من القفص»، موضحًا أن الفريق ظهر بروح مختلفة، مضيفًا: «أي مدير فني جديد، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، تكون المباراة الأولى له دائمًا مختلفة تمامًا على مستوى التعامل مع اللاعبين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه ليس غريبًا عن الزمالك، فقد سبق له العمل داخل الجهاز الفني قبل رحيله لتدريب بلدية المحلة، مشيرًا إلى أنّ عودته جاءت كمرحلة انتقالية بعد رحيل فيريرا، مضيفًا: «من هنا تبدأ النقلة والدعم».

وأشار إلى أن عبد الرؤوف قام بأهم خطوة في مباراة طلائع الجيش، وهي «وضع كل لاعب في مكانه الصحيح»، مضيفًا: «تحس أن اللاعبين تحرروا من الضغط، كل لاعب عاد لمركزه، الجزيري، فتوح، وبزيرة قبل إصابته».

وانتقل للحديث عن سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق يقدم موسمًا استثنائيًا، قائلاً:«ما يحدث داخل سيراميكا إعجاز كروي بكل ما تعنيه الكلمة، يتصدرون الدوري بـ26 نقطة بعد الأسبوع الـ13، وهم في طريقهم للسوبر وهم في الصدارة».