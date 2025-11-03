جنين.. اعتداءات لليوم الـ287 على التوالي.. والاحتلال يواصل حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل

قالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أنه تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الـ287 على التوالي، مع استمرار حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازل.

أردفت اللجنة بأنه تواصل المقاومة التصدي للعدوان واستهداف الاحتلال ومستوطٍنيه، وسط اندلاع مواجهات واسعة.

وصعّدت قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية لبلدات المحافظة، أبرزها قباطية، كفر راعي، اليامون، يعبد، وكفرذان ونفذت خلالها حملة اعتقالات.

كما أُصيبت آلية عسكرية بعبوة ناسفة أعدتها المقاومة الفلسطينية في قباطية خلال مواجهات عنيفة شهدتها البلدة.

في موازاة ذلك، واصلت أجهزة أمن السلطة حملات اعتقال بحق طلبة الجامعات والأسرى المحررين، إذ اختطفت الطالبين براء قصراوي ومصعب حنايشة ورئيس مجلس اتحاد الطلبة السابق عمر ساري، الذين لم يمضِ على الإفراج عنهم من سجون الاحتلال سوى أشهر قليلة، كما مددت اعتقال الأسير المحرر مهدي الحيفاوي 45 يوماً في سجن أريحا المركزي.

أبلغت مخابرات الاحتلال عائلة المطارد أسامة أبو صويص من مخيم جنين باعتقاله لديها.

ودّعت المدينة الأسير الشهيد محمد حسين غوادرة من قرية بئر الباشا، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

-

منذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 65 شهيداً بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة.

-

منذ بدء العدوان تم تهجير كافة أهالي مخيم جنين، فيما تنصلت السلطة ومؤسساتها من توفير الخدمات الأساسية للأهالي المهجرين من منازلهم، وترفض دفع بدل إيجار للعائلات.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال يقمع بقنابل الغاز السام المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم في بلدة إذنا غرب الخليل.

كما قام المستوطنون باقتحام شرق بلدة الشيوخ شمال الخليل ضمن سلسلة المضايقات المستمرة للأهالي.