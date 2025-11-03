إمام عاشور مع بعثة الأهلي.. صورة

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من مشاركة اللاعب امام عاشور في بعثة الأهلي المسافرة للإمارات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امام عاشور يرافق بعثة الأهلي المسافرة للأمارات للمشاركة في السوبر المصري".

وإليكم الصور:

ويستعد الأهلي ، لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

بطاقة التأهل للنهائى

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد ١٥ بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.

ومن المنتظر أن يجري الأهلي أحد تدريباته على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي سيستضيف مواجهته أمام سيراميكا.

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة ترتيبات السفر وإجراءات المشاركة في البطولة التي يسعى الأهلي للفوز بها لاستعادة الثقة وإرضاء جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية مؤخرًا.