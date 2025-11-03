قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
رياضة

إمام عاشور مع بعثة الأهلي.. صورة

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير لقطات من مشاركة اللاعب امام عاشور في بعثة الأهلي المسافرة للإمارات.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امام عاشور يرافق بعثة الأهلي المسافرة للأمارات للمشاركة في السوبر المصري".

وإليكم الصور:

ويستعد الأهلي ، لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.
بطاقة التأهل للنهائى

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ، وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ، ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد ١٥ بطولة ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.
ومن المنتظر أن يجري الأهلي أحد تدريباته على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بمدينة العين، والذي سيستضيف مواجهته أمام سيراميكا.

وكانت إدارة النادي قد أنهت كافة ترتيبات السفر وإجراءات المشاركة في البطولة التي يسعى الأهلي للفوز بها لاستعادة الثقة وإرضاء جماهيره بعد سلسلة من النتائج غير المرضية مؤخرًا.

إمام عاشور الاهلي

