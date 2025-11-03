قمة باريس والبايرن تحسم الصدارة في دوري أبطال أوروبا.. وديمبيلي يعود بحذر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف عثمان ديمبيلي، جناح فريق باريس سان جيرمان، من المشاركة أمام بايرن ميونخ في القمة المنتظرة بدوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه جزئياً من الإصابة الأخيرة التي أبعدته عن الفريق لفترة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديمبيلي أصبح جاهزًا طبيًا للمشاركة، إلا أن المدير الفني لويس إنريكي يفضل عدم المجازفة به منذ البداية، مفضلاً الدفع به كبديل خلال المباراة لتجنب تفاقم آلامه العضلية.

كان اللاعب الفرنسي قد صرح عقب مواجهة نيس الأخيرة قائلاً: "أشعر بألم شديد في أوتار الركبة"، وهو ما جعل الجهاز الفني يتعامل مع حالته بحذر شديد لضمان جاهزيته التامة قبل الأدوار الحاسمة بالبطولة.

ويواصل إنريكي إدارة عودة ديمبيلي تدريجيًا، معتمداً على سرعته وحسمه في الأوقات الحرجة، دون تعريضه لأي انتكاسة جديدة.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة حاسمة على صدارة المجموعة، إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط 9 لكل منهما، مع تفوق باريس بفارق الأهداف.