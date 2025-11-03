قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
أخبار العالم

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض طفيف

أ ش أ

أغلق مؤشر بورصة عمان تداولاته، اليوم /الأثنين/، على انخفاض طفيف بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوي 3323 نقطة .

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 9.6 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبًا 13.5 مليون دولار أمريكي، من خلال 3724 عقدًا، وبعدد أسهم متداولة وصل إلى 4.8 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.35%، والقطاع المالي بنسبة 0.20%، في حين ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

أما من حيث حركة الأسعار، فقد شهدت الجلسة 104 شركات متداولة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى، فيما استقرت أسهم الشركات المتبقية دون تغيير.

مؤشر بورصة عمان انخفاض طفيف تراجع مؤشر الصناعة

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

بالصور

جاءت بديلة لـ يسرا والكهربا قطعت.. هالة صدقي تكشف كواليس بدايتها الفنية بمهرجان vs-film

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

