مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض طفيف

أغلق مؤشر بورصة عمان تداولاته، اليوم /الأثنين/، على انخفاض طفيف بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوي 3323 نقطة .

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 9.6 مليون دينار أردني، أي ما يعادل تقريبًا 13.5 مليون دولار أمريكي، من خلال 3724 عقدًا، وبعدد أسهم متداولة وصل إلى 4.8 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.35%، والقطاع المالي بنسبة 0.20%، في حين ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.16%.

أما من حيث حركة الأسعار، فقد شهدت الجلسة 104 شركات متداولة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى، فيما استقرت أسهم الشركات المتبقية دون تغيير.