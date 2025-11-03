أسما إبراهيم تتألق وتخطف الأنظار في قمة فوربس للمرأة بالرياض

لفتت الإعلامية اسما إبراهيم الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها القوي، خلال مشاركتها في قمة فوربس للمرأة التي أُقيمت في الرياض.

وتألقت اسما إبراهيم، على السجادة الحمراء وسط نخبة من أبرز سيدات الأعمال والإعلاميات من العالم العربي والعالم.

اسما، التي عُرفت بجرأتها وثقافتها الإعلامية، أثبتت مجددًا قدرتها على أن تكون نموذجًا مشرفًا للإعلامية المصرية والعربية، من خلال مشاركتها في مناقشات القمة حول تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة.

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورها من الحدث، مشيدين بإطلالتها الراقية وثقتها، مؤكدين أنها أصبحت واحدة من أهم الوجوه الإعلامية المؤثرة عربيًا.

وحرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المطرز، مما كشف عن رشاقتها.

تزينت أسما إبراهيم ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.