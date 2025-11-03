نجم افتتاح المتحف المصري الكبير.. الطفل آسر يستعد لعرض فيلم خريطة رأس السنة

ينتظر الطفل آسر أحمد حمدي نجم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عرض فيلمه خريطة رأس السنة في جميع سينمات مصر والعالم بداية من 22 ديسمبر المقبل.

تجربة عالمية مهمة عاشها الطفل آسر، من خلال مشاركته في تقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تابعه العالم بشغف كبير وتم اختيار آسر للمشاركة في تقديم الحفل لتميزه.

آسر يعيش حالة من النشاط الفني فبعد ما أبهر العالم بطريقته المميزة وحضوره القوي في حفل الافتتاح أمام رؤساء العالم ينتظر عرض فيلمه الجديد خريطة رأس السنه الذي يقدمه مع النجوم ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وهنادي مهنا وأسماء أبو اليزيد.

الفيلم من إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي ومن تأليف يوسف وجدي.

مسلسل سنجل ماذر فاذر

من ناحية اخرى تشارك ريهام عبد الغفور إحدى أبطال فيلم خريطة رأس السنة فى مسلسل سنجل ماذر فاذر من بطولة شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي، د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

أبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

وظهر أبطال المسلسل على البوستر في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية