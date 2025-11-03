قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجم افتتاح المتحف المصري الكبير.. الطفل آسر يستعد لعرض فيلم خريطة رأس السنة

الطفل آسر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه
أحمد إبراهيم

ينتظر الطفل آسر أحمد حمدي نجم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عرض فيلمه خريطة رأس السنة في جميع سينمات مصر والعالم بداية من 22 ديسمبر المقبل. 

تجربة عالمية مهمة عاشها الطفل آسر، من خلال مشاركته في تقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تابعه العالم بشغف كبير وتم اختيار آسر للمشاركة في تقديم الحفل لتميزه.

آسر يعيش حالة من النشاط الفني فبعد ما أبهر العالم بطريقته المميزة وحضوره القوي في حفل الافتتاح أمام رؤساء العالم ينتظر عرض فيلمه الجديد خريطة رأس السنه  الذي يقدمه مع النجوم ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وهنادي مهنا وأسماء أبو اليزيد. 

الفيلم من إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي ومن تأليف يوسف وجدي.

مسلسل سنجل ماذر فاذر

من ناحية اخرى تشارك ريهام عبد الغفور إحدى أبطال فيلم خريطة رأس السنة فى مسلسل سنجل ماذر فاذر من بطولة شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي،  د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

أبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر

وظهر أبطال المسلسل على البوستر في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية

الطفل آسر الفنان آسر أحمد حمدي أعمال آسر أحمد حمدي ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور

