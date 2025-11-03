قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل لينك الحلقة 16.. انكشاف هوية سارقى أموال بكر وأسما عبر الرابط الغامض

أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل لينك أحداثاً متشابكة ومثيرة، كان أبرزها اقتراب بكر (سيد رجب) وأسماء (رانيا يوسف) من معرفة هوية الأشخاص الذين أرسلوا إليهما الرابط الغامض، حيث بدأت الحلقة بمشهد صدامي بين بكر وابنه زياد (سليم الترك)، بعد أن عرض عليه معيد الجامعة مقطع فيديو يُظهر زياد وهو يشارك شادي في تكسير سيارته. الفيديو أثار غضب بكر وعنف ابنه بشده

من ناحية أخرى، حاولت أسماء التغلب على أزمتها المالية ببيع إحدى حقائبها الفاخرة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد سخرية صديقاتها منها. كما لجأت لاحقاً إلى عرض فساتينها وإكسسواراتها الثمينة للبيع بعد أن كانت تقتنيها من أشهر الماركات العالمية.

توجه إياد (محمود ياسين جونيور) إلى الشركة لاستلام أغراضه بعد ظنه أنه تم فصله، لكنه فوجئ بأن الإدارة لم تفصله في الأساس، وأنه مجرد موظف متغيب عن العمل، في تطور غير متوقع يفتح باباً جديداً للأحداث، في نفس الوقت تتطور علاقة مريم (سما المغربي) خطيبة اياد السابقة، بزميلها زكي في العمل، حيث يفاجئها الأخير برغبته في الارتباط بها رسمياً والتقدم لخطبتها.

تتوالى المفاجآت حين يلتقي زياد بشخصين هما كريم صبحي ورأفت النتاش (محمد علي ميزو)، اللذين يعملان في تزويد الحسابات بالمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتضح من الحوار بينهما أنهما وراء سرقة أموال بكر وأسماء، بعدما حصلوا على رقم بكر أثناء مساعدة زياد له في تكبير حساباته الإلكترونية.

بعد مغادرة زياد، يكشف الحوار بين الرجلين عن قلقهما من إصرار بكر على كشف الحقيقة، ويقرران التحرك لإسكاته. بعدها يتصل رأفت النتاش ببكر، مدعياً أنه تعرض أيضاً للسرقة، ويطلب لقاءه للانضمام إلى مجموعة الضحايا، بينما يخفي نوايا مريبة.

يوافق بكر على اللقاء، وتصر أسماء على مرافقته. وهناك، يخبرهما رأفت بأن الجهة التي سرقتهما هي من أرسلته، مهدداً إياهما بعدم الاستمرار في البحث وراء أموالهم المسروقة. يسلمهما فلاشة تحتوي على فيديو تظهر فيه زوجة بكر الراحلة، لكن المفاجأة الكبرى أن الفيديو تم تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليكون بكر أمام معركة قوية مع اشخاص يستطيعوا الوصول لادق تفاصيله عائلته.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحاً والثانية في الساعة 9:30 صباحاً، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحاً و4:30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

