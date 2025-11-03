ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة بدر

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والسيد المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات .

وبناءاً على تعليمات المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بضرورة التصدي الحازم لكل أشكال الإهمال والغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نُفذت حملة بمشاركة مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة بدر الطبية إبراهيم عمر مراقب تغذية والأستاذ شريف خلف مفتش تغذية عبد الموجود العبد مفتش تغذية مع إدارة الأحياء محمود عبدالحافظ و إدارة البيئة عبدالعزيز السيد و الأمن الاستاذ ياسر عبدالله وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير والعقيد رامى شاهين نائب المأمور وشرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود استهدفت عددًا من المحلات التجارية بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث

حيث جرى المرور الميداني على المحال ومراجعة تراخيص التشغيل والتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي و تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين

و قال المهندس السيد أمين رئيس جهاز مدينة بدر لن نسمح بأي تجاوز أو تهاون يهدد صحة المواطن.. صحة المواطنين بالنسبة لنا خط أحمر وسنتابع بأنفسنا هذه الحملات على مدار الساعة حتى نضمن مدينة نظيفة وآمنة وغذاءً سليمًا لكل المواطنين

وأكدت المهندسة ريهام حسن عطيه نائب رئيس الجهاز للبيئة أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات يومية ومكثفة على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مشددًا على أن من يخالف القوانين أو يعرض حياة المواطنين للخطر سيواجه إجراءات رادعة دون تهاون.