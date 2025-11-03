قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة بدر

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

في إطار توجيهات  المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والسيد المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات .

وبناءاً على تعليمات المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بضرورة التصدي الحازم لكل أشكال الإهمال والغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نُفذت حملة بمشاركة مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة بدر الطبية  إبراهيم عمر مراقب تغذية والأستاذ شريف خلف مفتش تغذية عبد الموجود العبد مفتش تغذية مع إدارة الأحياء محمود عبدالحافظ و إدارة البيئة عبدالعزيز السيد و الأمن الاستاذ ياسر عبدالله وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير والعقيد رامى شاهين نائب المأمور وشرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود استهدفت عددًا من المحلات التجارية بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث
حيث جرى المرور الميداني على المحال ومراجعة تراخيص التشغيل والتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي و تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتجاوزين
و قال المهندس السيد أمين رئيس جهاز مدينة بدر لن نسمح بأي تجاوز أو تهاون يهدد صحة المواطن.. صحة المواطنين بالنسبة لنا خط أحمر وسنتابع بأنفسنا هذه الحملات على مدار الساعة حتى نضمن مدينة نظيفة وآمنة وغذاءً سليمًا لكل المواطنين
وأكدت المهندسة ريهام حسن عطيه نائب رئيس الجهاز للبيئة أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات يومية ومكثفة على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مشددًا على أن من يخالف القوانين أو يعرض حياة المواطنين للخطر سيواجه إجراءات رادعة دون تهاون.

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان وزير الإسكان الشربينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد