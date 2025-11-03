واقف فى الممنوع.. القبض على قائد سيارة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بترك سيارته بأحد الشوارع الجانبية وتعطيل حركة المرور والتحدث بأسلوب غير لائق مع المارة بكفر الشيخ.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين حارس أحد العقارات بذات المنطقة حول ترك السيارة فى مكانها.

و تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





