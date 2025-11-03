ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة قامت خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بتسهيل عمل ما يقرب من 500 مراسل أجنبي معتمد في مصر، بالإضافة إلى الوفود الإعلامية التي صاحبت الوفود الرسمية للدول المشاركة.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدث عالمي فريد من نوعه، مؤكدا أنه حظي بتغطية إعلامية دولية ضخمة كانت إيجابية بنسبة 98%.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن العالم رأى في الافتتاح حدثاً كبيرا يعكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث، مؤكدا أن الحضور الرسمي من زعماء وملوك ومسؤولين كبار كان غير مسبوق في تاريخ الفعاليات الثقافية، مما انعكس بشكل مباشر على اهتمام الإعلام العالمي.