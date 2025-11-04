قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف النقاب عن الجيل الجديد من الأيقونة كورولا.. صور

تويوتا كورولا الجديدة
تويوتا كورولا الجديدة
صبري طلبه

كشفت شركة تويوتا موتور اليابانية عن النسخة الاختبارية الأحدث من الأيقونة الشهيرة كورولا، وذلك ضمن فعاليات معرض اليابان الدولي للتنقل لعام 2025.

وجاء العرض ليؤكد أن كورولا، التي تعد السيارة الأكثر مبيعًا في العالم، تستعد للدخول في مرحلة جديدة من التطوير الشامل تجمع بين التقنيات المتقدمة والهوية التصميمية الجريئة.

تويوتا كورولا وأنماط الدفع المختلفة 

تكشف تويوتا أن المنصة الجديدة التي بُنيت عليها كورولا الاختبارية تمتاز بمرونتها العالية، إذ تدعم جميع أنواع أنظمة الدفع دون استثناء، وتشمل هذه الأنظمة النسخ الكهربائية بالكامل (BEV)، والهجينة القابلة للشحن (PHEV).

تويوتا كورولا الجديدة

كما تضم السيارة نظام الهجين التقليدي  (HEV)، بالإضافة إلى الإصدارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) هذه المقاربة التقنية تتيح لسيارات تويوتا المنافسة القوية في الأسواق حول العالم، سواء تلك التي تتجه نحو الاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية أو التي لا تزال تعتمد على المحركات التقليدية.

تويوتا كورولا الجديدة

خيارات طاقة متعددة لسيارة تويوتا

أوضحت تقارير عالمية متخصصة في قطاع السيارات، من المتوقع طرح كورولا الجديدة عبر3 منظومات طاقة رئيسية،الخيار الأول هو نظام هجين مطور ينتج قوة إجمالية تتراوح بين 140 و170 حصانًا، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 10% مقارنة بالجيل الحالي.

تويوتا كورولا الجديدة

كما تقدم نسخة كهربائية بالكامل تأتي ببطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مع إمكانية الشحن السريع حتى 80% خلال 25 دقيقة فقط، كما يتضمن الخط الثالث محركات بنزين محسنة بسعة 1.8 لتر أو 2.0 لتر موجهة للأسواق التي ما زالت تفضل تقنيات الاحتراق الداخلي.

تويوتا كورولا الجديدة

تصميم ديناميكي يجمع بين الهوية الرياضية والمظهر العصري

جاءت كورولا الاختبارية الجديدة بمظهر أكثر جرأة ورياضية، فقد اعتمدت السيارة على عجلات كبيرة الحجم وأقواس بارزة تمنحها طابعًا قويًا على الطريق، ويبرز الخط الجانبي الديناميكي الذي يمتد بحدة عبر الزجاج الأمامي وصولًا إلى الجزء الخلفي صاحب الزوايا الحادة، مع جناح مدمج يعزز من انسيابية السيارة ويمنحها مظهرًا هجوميًا مميزًا، وجنوط تعزز من الطابع الرياضي.

تويوتا تويوتا كورولا تويوتا كورولا الجديدة سيارة تويوتا كورولا الجديدة أحدث سيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

سعر الذهب

لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد