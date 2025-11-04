تويوتا تكشف النقاب عن الجيل الجديد من الأيقونة كورولا.. صور

كشفت شركة تويوتا موتور اليابانية عن النسخة الاختبارية الأحدث من الأيقونة الشهيرة كورولا، وذلك ضمن فعاليات معرض اليابان الدولي للتنقل لعام 2025.

وجاء العرض ليؤكد أن كورولا، التي تعد السيارة الأكثر مبيعًا في العالم، تستعد للدخول في مرحلة جديدة من التطوير الشامل تجمع بين التقنيات المتقدمة والهوية التصميمية الجريئة.

تويوتا كورولا وأنماط الدفع المختلفة

تكشف تويوتا أن المنصة الجديدة التي بُنيت عليها كورولا الاختبارية تمتاز بمرونتها العالية، إذ تدعم جميع أنواع أنظمة الدفع دون استثناء، وتشمل هذه الأنظمة النسخ الكهربائية بالكامل (BEV)، والهجينة القابلة للشحن (PHEV).

تويوتا كورولا الجديدة

كما تضم السيارة نظام الهجين التقليدي (HEV)، بالإضافة إلى الإصدارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) هذه المقاربة التقنية تتيح لسيارات تويوتا المنافسة القوية في الأسواق حول العالم، سواء تلك التي تتجه نحو الاعتماد الكلي على الطاقة الكهربائية أو التي لا تزال تعتمد على المحركات التقليدية.

تويوتا كورولا الجديدة

خيارات طاقة متعددة لسيارة تويوتا

أوضحت تقارير عالمية متخصصة في قطاع السيارات، من المتوقع طرح كورولا الجديدة عبر3 منظومات طاقة رئيسية،الخيار الأول هو نظام هجين مطور ينتج قوة إجمالية تتراوح بين 140 و170 حصانًا، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 10% مقارنة بالجيل الحالي.

تويوتا كورولا الجديدة

كما تقدم نسخة كهربائية بالكامل تأتي ببطارية توفر مدى قيادة يصل إلى 550 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مع إمكانية الشحن السريع حتى 80% خلال 25 دقيقة فقط، كما يتضمن الخط الثالث محركات بنزين محسنة بسعة 1.8 لتر أو 2.0 لتر موجهة للأسواق التي ما زالت تفضل تقنيات الاحتراق الداخلي.

تويوتا كورولا الجديدة

تصميم ديناميكي يجمع بين الهوية الرياضية والمظهر العصري

جاءت كورولا الاختبارية الجديدة بمظهر أكثر جرأة ورياضية، فقد اعتمدت السيارة على عجلات كبيرة الحجم وأقواس بارزة تمنحها طابعًا قويًا على الطريق، ويبرز الخط الجانبي الديناميكي الذي يمتد بحدة عبر الزجاج الأمامي وصولًا إلى الجزء الخلفي صاحب الزوايا الحادة، مع جناح مدمج يعزز من انسيابية السيارة ويمنحها مظهرًا هجوميًا مميزًا، وجنوط تعزز من الطابع الرياضي.