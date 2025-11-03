تجهيز 600 متر من شارع المصنع بالسن ضمن خطة الرصف بكفر الشيخ.. صور

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال تجهيز وتسوية شارع المصنع تمهيدًا لبدء فرد طبقة السن، وذلك ضمن خطة الرصف الجارية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع الحيوية.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة متابعة أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الطرق.

وتُنفذ الأعمال بطول نحو 600 متر تقريبًا في الحارتين، بدايةً من ميدان عابدين وحتى مدخل كفر الشيخ – محور الرافد الدولي.

كما يجري حاليًا ضبط مناسيب الطريق وتسويته وإزالة أي عوائق أو مخلفات لضمان جاهزيته لمرحلة فرد طبقة السن وفقًا للمواصفات الفنية المقررة.

وأكد المهندس أحمد عيسى، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يحقق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والمركبات، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ومن جانبه، أوضح خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، أن فرق العمل تواصل جهودها الميدانية لإنهاء أعمال التجهيز والرصف في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن شارع المصنع يُعد من الشوارع الحيوية التي تربط بين مناطق مهمة بالمدينة.

كما تابع الأعمال ميدانيًا حسام عطية، نائب رئيس المدينة للمشروعات، الذي أكد أن جميع مراحل التنفيذ تتم وفقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، مع المتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومي، الذي يشهد طفرة واضحة في مشروعات الرصف والتجميل وتحسين الخدمات داخل المدينة.