المستشار الألماني يدعو أحمد الشرع لبحث ترحيل المهاجرين السوريين

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الاثنين بأنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا لمناقشة ترحيل المواطنين السوريين ذوي السوابق الجنائية في ألمانيا.

وقال ميرز للصحفيين: "سنواصل، بالطبع، ترحيل المجرمين إلى سوريا. هذه هي الخطة. سنطبقها الآن بشكل ملموس للغاية"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن ألمانيا تريد أيضًا المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، مضيفًا أنه ينوي مناقشة "كيفية حل هذه المشكلة معًا" مع الشرع.

أشرفت أنجيلا ميركل، سلف ميرز المحافظ، على سياسة الأبواب المفتوحة التاريخية تجاه اللاجئين قبل عشر سنوات، حيث استقبلت حوالي مليون مهاجر في ألمانيا، كثير منهم سوريون فارون من الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين، ازداد التأييد لليمين المتطرف، واتبع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بقيادة ميرز نهجًا أكثر صرامة بشأن أمن الحدود والهجرة، متعهدًا بتسريع عمليات الترحيل.

قال ميرز: "أكررها: انتهت الحرب الأهلية في سوريا. لم يعد هناك أي مبرر للجوء في ألمانيا".

منذ توليه السلطة من الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، قام الشرع بسلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق خلال حكم الأسد.

ومن المتوقع أن يزور واشنطن مطلع نوفمبر الجاري.