منع دخول بعض طلاب تجارة إنجليزي من دخول الامتحان.. وجامعة القاهرة تفتح تحقيق بالواقعة

روت سلمى، إحدى طالبات كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية بالفرقة الرابعة، تفاصيل أزمة منع عدد من الطلاب والطالبات من حضور الامتحان بسبب المصروفات، قائلة:"اللي حصل إن كان عندنا امتحان الساعة 11:30، وتوجهت للامتحان وأنا عمري ما قصّرت في سداد المصروفات، كنت منتظمة، وممكن أتأخر شوية وأدفعها في نص السنة، لكن عمري ما تم منعي من دخول الامتحان."


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلة:"وعمر ما حد وقفني وقال لي دفعتي المصاريف ولا لأ؟ بالذات في الميدتيرم، لأننا لسه في بداية الفصل الدراسي الأول، وممكن ناس تتأخر شوية، أي حد ممكن تحصل له ظروف، لكن عمر ما حد منعنا من دخول الميدتيرم."
 

وأكملت:"اتفاجئت عند دخولي الامتحان إن اسمي مش موجود في كشوف الامتحان، وللأسف وإحنا بنتكلم مع شؤون الطلاب كانوا بيضحكوا كأن الموضوع مش مهم، والملخص إن اللي مش دافع القسط يطلع بره."

وأردفت:"عددنا مش قليل اللي تم منعهم من دخول الامتحان، والمصروفات في الجامعة على قسطين: الأول 15500 جنيه، والثاني 9500 جنيه، لكن اتفاجئنا هذا العام بقرار خارج اللائحة، إن القسط الأول أصبح 18800 جنيه دون إخطارنا."


وشددت:"أنا في سنة رابعة، وعمر ده ما حصل، ممكن تتحجب النتيجة لحد ما ندفع المصروفات، لكن عمر ما حد منعنا من دخول الامتحان، لدرجة إني في سنة سابقة دفعت المصروفات كاملة في الفصل الدراسي الثاني."


وتابعت:"ما دخلناش الامتحان، ولما نزلنا لشؤون الطلاب لقينا ورقة متجهزة بتقول: نعتذر عن بقية المواد في حال عدم سداد المصروفات في نفس اليوم."


من جانبه، علّق الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، على الواقعة قائلًا:"لازم أؤكد إن جامعة القاهرة مسؤولة تجاه أبنائها، وحريصة كل الحرص على طلابها، وحقوق الطالب التعليمية تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات مالية، والتوجيهات صريحة في هذا الشأن."
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"مافيش حاجة اسمها في إجمالي 26 كلية بجامعة القاهرة إن طالب يُمنع من دخول الامتحان بسبب المصروفات، ومن غير المقبول منع أي طالب من دخول الامتحان نتيجة عدم السداد."

وعن واقعة كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، قال:"راجعت عميدة كلية التجارة، وقالت إن بعض الطلاب تأخروا في تسجيل المواد على السيستم، وإن هذا التأخر هو الذي منعهم من دخول الامتحان."
وكشف رئيس الجامعة أنه وجّه بفتح تحقيق في هذا الأمر للتأكد من سلامة ما قيل في هذا الخصوص، فقاطعته الإعلامية لميس الحديدي متسائلة:"الكلام اللي اتقال للطلبة إنهم ما دفعوش المصروفات؟"


فرد قائلًا:"عشان كده فتحنا تحقيق، وسوف يُتخذ الإجراء اللازم في هذا الشأن في حال ثبوت الواقعة، لأنه من غير المقبول منع أي طالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات."


وشدد قائلًا:"ده مبدأ موجود في جامعة القاهرة منذ سنوات طويلة، ولا يمكن أن يحدث غير ذلك."


مشددا : سوف يحاسب من قام بذلك  في حال ثبوت واقعة المنع لان هذا مخالف لتعليمات الجامعة   بسبب المصروفات واولادنا في كل الاحوال الي مكنش له فرصة حضور الامتحان بنؤكد أن فرصته قائمة وأن يعاد الامتحان الفترة القادمة "


واصل : " الامر يقرره مجلس كلية التجارة أما أن الطابل يحصل على الدرجة إجمالاا  نهاية العام أو إجراء الامتحان وإعادته الاسبوع القادم "
وطالبت الحديدي  رئيس الجامعة   بإستقبال وفد من طلاب كلية تجارة " قسم الانجلش "   علق قائلاً : " دول أولادي  وأول ماعرفت  الي حصل وسوف استقبل   وفد من الطلاب غدا في إنتظارهم  "
وسادت حالة من الغضب بين طلاب كلية التجارة (شعبة إنجليزي) بجامعة القاهرة بعد منع عدد كبير منهم من أداء امتحان الميدتيرم بدعوى عدم سداد المصروفات الدراسية، رغم تأكيد بعض الطلاب أنهم سددوا الرسوم في المواعيد المحددة.

