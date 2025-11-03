وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مستشفى "جوستاف روسيه" من أفضل مستشفيات الأورام على مستوى العالم، وبقالنا سنتين في تفاوض لعمل فرع ليهم في مصر، ونفتح مستشفى ليهم هنا في مصر لخدمة مرضى الأورام على مستوى مصر بالكامل.

وأضاف خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المستشفى بالتطوير الجديد فيه، بيزيد من 120 سريرا لـ 292 سريرا، وتمعمل 160 كرسي علاج كيماوي، بالإضافة إلى الميكنة وبروتوكولات العلاج، منوها بأن هذا المركز يعمل بكامل طاقته بخبراء من فرنسا.

وأشار إلى أن مصر لديها 14 مركز أورام على مستوى الجمهورية، ويتم النظر في 360 ألف حالة سنويا، في مراكز الأورام الموجودة في مصر.

وأوضح أن التأمين الصحي فقط، مسجل لديه 80 ألف حالة، لافتا إلى أن حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام سنويا حوالي 13 مليار جنيه.

وأكد وزير الصحة: يجب إدخال التطوير العلمي في مجال علاج الأورام؛ لزيادة نسب الشفاء، وتدريب العاملين لدينا بنفس كفاءة الخارج.