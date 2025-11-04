"وحدة السكان بإسنا" تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بالمعهد الفني الصحي

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز إسنا جنوب الأقصر ندوة توعوية تحت عنوان "تحدث معه عن مخاطر الإدمان" بالمعهد الفني الصحي، بمشاركة 70 من الطلاب والمستفيدين، وبالتعاون مع إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، ضمن سلسلة الأنشطة الهادفة لرفع الوعي المجتمعي وحماية الشباب من الظواهر السلبية.

أُقيمت الندوة برعاية الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وتحدث خلال اللقاء الشيخ عبد الرازق ربيع عبد الدايم، واعظ بالأزهر الشريف، عن الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للإدمان، ودور الأسرة في التوعية المبكرة والحوار المفتوح مع الأبناء لتجنب الوقوع في الخطر.

جاءت الفعالية بمتابعة اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وعلي سيد الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، ورشا شعبان، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان، المنسق المجتمعي للوحدة، إلى جانب حضور منتصر عبد العزيز، مقرر وحدة السكان بإسنا.

وأكدت رشا شعبان أن وحدة السكان مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية والندوات المدرجة ضمن الخطة الشهرية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية، لنشر الوعي الصحي والسلوكي بين الشباب ودعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.