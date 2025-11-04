قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر حادة للعملات الرقمية.. و"بيتكوين" تهبط دون 104 آلاف دولار

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم /الثلاثاء/، بقيادة عملة "بيتكوين"، التي قادت الخسائر الحادة لتتداول دون مستوى 104 آلاف دولار، وسط واحدة من أكبر موجات التصفية التي شهدها السوق في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تزايد الحذر بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال أسعار الفائدة.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" انخفضت بنسبة 3.73%، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتتداول عند 103,776 دولارا، بعد أن فقدت نحو 4% في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر، كما تراجعت الإيثيريوم بنسبة 6% إلى 3,497.92 دولار، في حين هبطت XRP بنحو 5.5% إلى 2.28 دولار.

وأظهرت بيانات CoinGlass، أنه جرى محو أكثر من 1.27 مليار دولار من مراكز العقود الآجلة ذات الرافعة المالية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر موجة تصفية منذ أسابيع، حيث جاءت أغلب الخسائر من المراكز الطويلة، بعد أن أجبر المتداولون على تصفية رهاناتهم إثر الهبوط المفاجئ في الأسعار.

يأتي التراجع وسط تزايد الضبابية في الأسواق العالمية، بعد تصريحات متباينة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إن التضخم "يتجه في المسار الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية"، فيما أكدت ضرورة عدم التسرع في خفض إضافي للفائدة قبل توافر مؤشرات واضحة على تباطؤ الأسعار.

ودفعت هذه التصريحات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على خفض جديد للفائدة في ديسمبر، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، فيما أضاف ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة مزيدا من الضغط على العملات الرقمية.

ويمثل هذا التراجع بداية متقلبة لشهر نوفمبر، بعد أن أنهت "بيتكوين" أكتوبر على خسارة شهرية هي الأولى منذ عام 2018، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت لسنوات في الشهر المعروف تاريخيا بقوته في سوق الأصول المشفرة.
 

بيتكوين عملات رقمية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور: بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين بالزمالك

مباريات

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

محمد شريف

حقيقة عودة محمد شريف إلى صفوف الأهلي في بطولة السوبر ..تفاصيل

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد