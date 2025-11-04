قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل نطق تكبيرة الإحرام من شروط صحة الصلاة أم يجوز رفع اليدين وكفى

عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن تكبيرة الإحرام هي قول المصلي عند بدء الصلاة: «الله أكبر»، وهي الأساس الذي يدخل به المسلم في الصلاة. وأوضح أن جمهور الفقهاء يرون أن التكبيرة ركن لا تصح الصلاة إلا به، بينما اعتبرها الحنفية – وهو قول عند الشافعية – شرطا لأنها تسبق الفعل نفسه.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم التلفظ بها، فاشترط جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة سماع المصلي لنفسه عند النطق بها إذا كان صحيح السمع، بينما رأى المالكية عدم اشتراط الصوت، معتبرين أن تحريك اللسان وإخراج الحروف دون رفع الصوت كافٍ لصحة التكبيرة، وهو ما يسمى عندهم بـ “أدنى السر”.

وأضاف أن من حرّك لسانه وشفتيه وهو ينطق التكبيرة فصلاته صحيحة عند المالكية، إلا أن الأفضل خروج الصوت بحيث يسمعه المصلي لتجنب الخلاف الفقهي.

حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
من جانبه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن رفع اليدين عند التكبيرة من هيئات الصلاة التي وردت عن النبي محمد، حيث وصف الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر أن النبي كان يرفع يديه حتى تكون بمحاذاة أعلى الأذنين، وتكون الإبهامان بمحاذاة شحمتي الأذن.

وأضاف أن ترك رفع اليدين لا يبطل الصلاة، سواء كان ذلك عند تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، لأن الرفع سنة وليس ركنا، لكن اتباع هدي النبي وفعله هو الأفضل لمن يستطيع.

هل نسيان التكبيرة يبطل الصلاة ؟
وفي توضيح آخر، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك فرقا بين النسيان والسهو، فالسهو يكون غالبا نتيجة عدم الاهتمام بالصلاة، بينما النسيان يحدث مع الغفلة المؤقتة ويتذكر المصلي فور تذكيره.

وأشار إلى أن الصلاة مبنية على أركان محددة لا تصح بدونها، وتكبيرة الإحرام على رأس هذه الأركان، لذلك إذا دخل المسلم في الصلاة دون تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة. كما عدد جمعة باقي الأركان مثل الفاتحة، الركوع، السجود، والقيام بين الأركان، موضحا أنه إذا ترك المصلي ركنا فعليه الإتيان به فور تذكره، لأن الأركان لا تسقط سهوا.

تكبيرة الإحرام رفع اليدين الدكتور علي جمعة صحة الصلاة

