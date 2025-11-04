الأزمات الداخلية تهدد أمريكا بعد دخول الإغلاق الحكومي لليوم الــ35

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجاوز قانون عجز الموازنة الذي يبلغ من العمر 150 عامًا في محاولة لمعالجة الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر - وهو التحدي الذي ينبع، وفقًا لأكسيوس، من التفسيرات القانونية التي تم إجراؤها في الثمانينيات، عندما طُلب من الوكالات الفيدرالية لأول مرة وقف العمليات أثناء فجوات التمويل.



ويعكس النموذج الأمريكي للإغلاق الحكومي خللًا هيكليًا في نظام الحكم الأمريكي، ويحاول ترامب الآن الالتفاف على قانون مكافحة العجز المالي ، وهو قانونٌ عمره قرنٌ من الزمان يحظر الإنفاق دون موافقة الكونجرس، ويعزز سيطرة الكونجرس على المالية العامة.

ويُعدّ هذا القانون الأداة الرئيسية لكبح الإنفاق الفيدرالي، وأي محاولة لإعادة تفسيره على نطاق واسع ستُوسّع صلاحيات السلطة التنفيذية بشكل كبير.

ودخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يوم الثلاثاء يومه الخامس والثلاثين، مُعادلاً الرقم القياسي المُسجل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وهو الأطول في التاريخ، في حين يواصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس تبادل الاتهامات بشأن الأزمة.

وتزداد الخسائر يومًا بعد يوم. فقد توقفت المساعدات الغذائية للفقراء لأول مرة، ويظل الموظفون الفيدراليون، من المطارات إلى جهات إنفاذ القانون والجيش، بدون رواتب، ويسير الاقتصاد على غير هدى في ظل محدودية التقارير الحكومية.