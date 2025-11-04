قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار بيارة صرف صحي داخل مدرسة ثانوية وإصابة 12 طالبة بالصف
إصابة شخصين في انهيار مبنى قديم بمنقطة الإمام الشافعي
فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجهاز المعاون للبرتغالي جوميز
التحريات في حادث عقار الخليفة: مكون من 3 طوابق يقطن به أسرتين
على قيد الحياة.. انتشال مسن من أسفل انقاض عقار الخليفة.. صور
رئيس جامعة «نور مبارك» بكازاخستان يفتتح المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة شيمبولاق
حولت فلوس بالغلط على إنستاباي؟.. اعرف إزاي ترجعها خطوة بخطوة
من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني
جهاز حماية المستهلك يفعل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم "الجمعة البيضاء"
مدبولي من الدوحة: مصر حققت قفزة نوعية في مسار التنمية رغم التحديات العالمية
حماس: نعمل على إنجاز مسار تبادل الأسرى بأسرع وقت
رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون
أخبار البلد

%17 زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثالث من 2025

أحمد سالم

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في إجتماعه اليوم  القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الثالث للعام المالى 2025 عن الفترة من 1 /1/ 2025 حتي 30/ 9 / 2025 والتي أظهرت تحسناً ملموساً في النتائج المالية حيث إرتفع  صافي الربح  ليصل إلى 517 مليون جنيه مقابل 444 مليون جنيه بنسبة زيادة 17 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 45 .2 جنيها مقارنة بمبلغ 11 .2 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق . 


يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في  أنشطة  الشركة المختلفة وعلي رأسها زيادة ايرادات الاستوديوهات وكذلك الخدمات الإنتاجية والفنية ، وتسويق الانتاج الفنى ، والنشاط الترفيهى و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام  ، والتدريب  ، إلي جانب الإستثمارات في الشركات التابعة ، حيث إرتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 591 مليون جنيه الى مبلغ 665 مليون جنيه ،  إضافة إلي مركز إحياء التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية ، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة الأرباح .


 وشهدت الشركة توسعاً كبيراً في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها ، كما توسع مركز" الخدمات الإعلامية " بالعجوزة التابع للشركة في تقديم كافة التسهيلات  والامكانيات للقنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية العاملة في مصر للخروج بالرسالة الإعلامية بأفضل صورة والتي تتواكب مع التطور الكبير في مجال النقل الفضائي .


تجدر الإشارة إلي  أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة  مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام , وبنك الاستثمار القومي , وبنكي الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية والإكتتاب العام .

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

