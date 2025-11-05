يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس بنز G63 موديل 2026، وتنتمي بنز G63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 في سوق السيارات المصري، بطول 4683 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1984 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2890 مم .

محرك مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 15.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 585 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز G63 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية .

مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف، وبها باور ستيرنج، وبها ريموت كنترول، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مرايات ضم وإغلاق، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

بالاضافة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 ، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية .

سعر مرسيدس بنز G63 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع بسعر 10 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع بسعر 13 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع بسعر 18 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع بسعر 18 مليون و 650 ألف جنيه .