سماعات Unix Capri 52 وPontiac 34 الجديدة.. تصاميم سيارات كلاسيكية وصوت بلوتوث عصري

أطلقت شركة Unix India سماعتين جديدتين تحت سلسلة Classic Edition بتصاميم تحاكي سيارات "Capri 52" و"Pontiac 34" الكلاسيكية، تأتيان بقوة 10 وات وزمن تشغيل حتى 6 ساعات، مع هيكل أنيق ومصابيح أمامية مضيئة.

تجربة صوتية متكاملة وميزات الاستخدام العصري

توفر السماعتان صوتا قويا ونقيا مع دعم اتصال بلوتوث سريع، ما يجعلهما مناسبتين للاستخدام المنزلي والتجمعات وديكور المكاتب والشركات.

تأتي كل سماعة ببطارية قابلة للشحن ومخارج صوت متعددة لدعم خيارات تشغيل متنوعة.

تميزت Unix في دمج روح السيارات الكلاسيكية مع تقنية الصوتيات الحديثة، ليمنح المستخدمين شعورًا بالفخامة والتفرد بجهاز عملي وديكوري في آن واحد.

السعر والتوافر في الأسواق الهندية والعالمية

تتوفر السماعات الجديدة في الأسواق الهندية مع توقعات بالامتداد للأسواق العالمية قريباً، بأسعار تنافسية تناسب فئات المستخدمين الباحثين عن التفرد مع أداء صوتي جيد.

سماعات Unix Capri 52 وPontiac 34 تجمع عشق التصميم الكلاسيكي مع احتياجات الحياة الرقمية، وتعد خيارًا مبتكرًا لكل من يهوى الجمع بين الديكور العصري وقوة الصوت.