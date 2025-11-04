انطلاق المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض بجامعة القاهرة غدا

تستعد كلية التمريض بجامعة القاهرة غدًا، الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، لإطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي للتمريض تحت عنوان "تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الاتجاهات العلمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، واستعراض الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الخدمات التمريضية وتحقيق التميز المهني.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الصحية والبحثية.

وأكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض بجامعة القاهرة أن المؤتمر يأتي في إطار التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الجلسات العلمية ستتناول موضوعات متنوعة تتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية التمريضية.

وتُعقد فعاليات المؤتمر على مدار يومي 5 و6 نوفمبر 2025، وتشمل مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة.