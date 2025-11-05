أطباء السودان: أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة للمساعدة واستمرار الحرب يحولها لمأساة

قال الدكتور سيد محمد عبد الله، الناطق باسم نقابة أطباء السودان، إن ما يحدث في السودان "يدمي القلب"، مؤكدًا أن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية نتيجة استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف، والتي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص حتى الآن.

وأوضح عبد الله خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع تفاقمت بصورة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مدينة الفاشر شهدت خلال الساعات الأولى لدخول قوات الدعم السريع مجزرة راح ضحيتها أكثر من 2000 شخص، كما تعطّل المستشفى الوحيد في المدينة بسبب القتال.

وأضاف أن مدينة بارا في شمال كردفان شهدت قبل ذلك بأيام مجزرة أخرى راح ضحيتها العشرات، فيما لا يزال العديد من السكان مفقودين حتى الآن.

وأشار المتحدث إلى أن مدينة الفاشر كانت تعاني حصارًا خانقًا استمر أكثر من 500 يوم، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال شاحنات الإغاثة المحملة بالغذاء والدواء إلى المدينة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد أن السكان هناك اضطروا إلى أكل علف الحيوانات بسبب الجوع الحاد، في حين يعاني معظمهم من سوء تغذية شديد، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي ساروا على الأقدام لمسافات تجاوزت 50 كيلومترًا بحثًا عن الأمان والغذاء، بعد أن فقدوا ذويهم وشهدوا مشاهد مروعة من القتل والانتهاكات الجنسية.

