الرئيس القبرصي يدعو إلى إنشاء منظمة أمنية للشرق الأوسط على غرار الناتو

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإنشاء "منظمة إقليمية للأمن والتعاون" لمنطقة الشرق الأوسط.



وأضاف الرئيس القبرصي -في تصريحات أوردتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية- أن "الهدف قد يبدو طموحاً"، مؤكًدًا أنه والحكومة يعملان على تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإنشاء منظمة من هذا القبيل لتعزيز التعاون الإقليمي تشبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأكد خريستودوليديس أن قبرص مستعدة لقيادة هذه المبادرة، واضعة نفسها كجسر دبلوماسي بين أوروبا وجيرانها في الجنوب.



وذكر الرئيس القبرصي أن حكومته أظهرت قدرتها على لعب دور إيجابي في التطورات الدولية، مشيرًا إلى ممر أمالثيا البحري الذي يتم من خلاله إرسال مساعدات إنسانية من قبرص إلى غزة، فضلًا عن خطة "إستيا" التي تم بموجبها إجلاء الأشخاص من مناطق النزاع عبر قبرص.