زيلينسكي يرفض فكرة العضوية الجزئية في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده "يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل دون أي قيود أو استثناءات".

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة عبر الإنترنت في بروكسل، حسبما أوردت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد توافق على عضوية جزئية أو مرحلية لتسريع الانضمام وتجاوز /الفيتو/ المجري، قال زيلينسكي: "لا، كيف يمكن فهم ذلك؟ من المهم جدا أن تُعامل أوكرانيا كدولة مساوية بين أندادها".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "إذا تحدثنا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تكون عضوية كاملة.. من الضروري أن تجلس الدول المتساوية في الحقوق على الطاولة نفسها، بغض النظر عن حجمها أو عدد سكانها".

وشدد زيلينسكي على أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يجب أن يستند إلى القيم المشتركة بين الدول الأعضاء.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حزمة التوسع السنوية التي تقيم مدى التقدم الذي أحرزته أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى للانضمام للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.