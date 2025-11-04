قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي بـ تمريض القاهرة

جامعة القاهرة
حسام الفقي

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، بعنوان “تحويل الرعاية نحو التميز التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية”، ويستمر يومى 5و6 نوفمبر الجارى ، بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة التمريض والرعاية الصحية من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الصحية والمراكز البحثية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن المؤتمر العلمي الدولي السنوي لكلية التمريض يناقش  أحدث الاتجاهات العلمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، والدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير جودة الخدمات التمريضية وتحقيق التميز المهني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة التعليم الصحي والطبي بما يواكب ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبما يتسق مع استراتجيتها للذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في أكتوبر 2024.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حرص كلية التمريض علي تحديث مناهجها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة علي أعلي مستوي لخدمة منظومة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة، والعمل علي تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية وخدمة الإنسان، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة علي تقديم أوجه الدعم الكامل لكافة كليات القطاع الصحي من أجل تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتطبيقات العملية، من خلال الشراكات المحلية والدولية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض إن المؤتمر يأتي في إطار التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، ويتضمن مجموعة من الجلسات العلمية التي تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية التمريضية، مضيفًة أن المؤتمر يمثل  منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التمريض في ظل التطور التكنولوجي المتسارع ويناقش  آليات دمج التقنيات الذكية في الممارسات التمريضية بما يحقق أعلى معايير الجودة في الخدمة والرعاية.

وأضافت عميدة كلية التمريض،  أن جلسات المؤتمر ستتناول موضوعات متعددة تشمل التعليم التمريضي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الرقمية في متابعة المرضى، والابتكار في الإدارة الصحية والبحث العلمي، إلى جانب ورش عمل تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الكوادر التمريضية لمواكبة التحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًة أن  مهنة التمريض تمثل محورًا أساسيًا في منظومة الصحة الوطنية وركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية التمريض بجامعة القاهرة جامعة القاهرة

