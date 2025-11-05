استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها في قضية دهس شاب .. اليوم

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، اليوم، جلسة استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة سنة في القضية رقم 84406 لسنة 24، والمتعلقة بدهس مواطن بالخطأ أثناء قيادتها لسيارتها.





وفي خطوة متزامنة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل هدير، بعد احتجازها على خلفية الواقعة، والتي سبق أن صدر فيها حكم حضوري بالسجن لمدة سنة.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد قضت سابقًا بحبس هدير إثر دهسها شابًا في العمرانية، ما أدى لإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي سياق آخر، سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بسجن هدير سنة وغرامة مالية 5000 جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر أنشأت حسابات على مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لنشر محتوى غير لائق وتسهيل ارتكاب مخالفات إلكترونية، بما يعد تجاوزًا للمعايير الاجتماعية المقبولة.