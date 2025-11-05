أخبار التوك شو| مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح.. والثقافة تعلن عن خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

بقضايا الأخطاء الطبية .. نقيب الأطباء: لا سجن في قانون المسئولية الطبية الجديد |فيديو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية أصبحت تندرج ضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد.

مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح .. تفاصيل جديدة من مجلس الوزراء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح.

بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن "موقف مصر وقيادتها السياسية واضح من الأوضاع في السودان، وتعمل وتتحرك بشأن حل الأزمة سياسيًا، حيث إن العنصر العسكري لم يُنه الحرب على مدار الـ 3 سنوات، لكنه أدى لقتل المدنيين بالسودان".. موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف.

أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو

كشف المطرب مسلم، حقيقة الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين، قائلاً: “كل هذا الكلام كذب وشائعات ولم يحدث”.

صحته بتتحسن .. كريم حسن شحاتة يطمئن الجمهور على والده

طمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

ضياء رشوان: إعمار غزة لن يتم إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن إسرائيل تلوح بين الحين والآخر بعدم إعادة إعمار قطاع غزة ما دام حركة حماس في السلطة.

وزير الخارجية يعلق على تريض رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا وزوجاتهما في شوارع القاهرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجميع تحدث بعد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير عن الأمن والاستقرار في مصر، وما تشهده البلاد من عملية تطوير وتحديث شاملة.

وعلق وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على قيام عددًا من رؤساء الوزراء والملوك شاركوا في ممارسة رياضة الجري في شوارع القاهرة، قائلا: "مشهد يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتقدير الكامل للحضارة المصرية".

مركز إشعاع ثقافي.. الثقافة: خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

قالت رضوى هاشم، المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الثقافة، إن حديقة الأزبكية ستعود إلى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة في شكل جديد يعيد إليها رونقها التراثي ووهجها الثقافي، لتتحول مجدداً إلى منارة فنية وحضارية في قلب القاهرة الخديوية.