قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي
يبدأ خلال أيام| الزراعة تستعد لموسم قمح استثنائي وسط ظواهر جوية حادة
فوز فيلم «المستعمرة» بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الإفريقي بإسبانيا
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد: نيويورك ستكون المدينة التي يعيش فيها المهاجرون
لحظة غدر تُنهي حياة بريئة .. كيف رحلت «نورهان» ابنة نجع أبو شجرة في سوهاج |تفاصيل
مصرع 66 شخصًا وفقدان 26 آخرين في إعصار الفلبين
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح.. والثقافة تعلن عن خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

بقضايا الأخطاء الطبية .. نقيب الأطباء: لا سجن في قانون المسئولية الطبية الجديد |فيديو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية أصبحت تندرج ضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد.

مصر وقطر على أعتاب مشروع ضخم في مطروح .. تفاصيل جديدة من مجلس الوزراء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح.

بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن "موقف مصر وقيادتها السياسية واضح من الأوضاع في السودان، وتعمل وتتحرك بشأن حل الأزمة سياسيًا، حيث إن العنصر العسكري لم يُنه الحرب على مدار الـ 3 سنوات، لكنه أدى لقتل المدنيين بالسودان".. موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف.

أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو

كشف المطرب مسلم، حقيقة الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين، قائلاً: “كل هذا الكلام كذب وشائعات ولم يحدث”.

صحته بتتحسن .. كريم حسن شحاتة يطمئن الجمهور على والده

طمأن كريم حسن شحاتة جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لوالده، الكابتن حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة الماضية.

ضياء رشوان: إعمار غزة لن يتم إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن إسرائيل تلوح بين الحين والآخر بعدم إعادة إعمار قطاع غزة ما دام حركة حماس في السلطة.

وزير الخارجية يعلق على تريض رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا وزوجاتهما في شوارع القاهرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الجميع تحدث بعد احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير عن الأمن والاستقرار في مصر، وما تشهده البلاد من عملية تطوير وتحديث شاملة.

وعلق وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على قيام عددًا من رؤساء الوزراء والملوك شاركوا في ممارسة رياضة الجري في شوارع القاهرة، قائلا: "مشهد يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتقدير الكامل للحضارة المصرية".

مركز إشعاع ثقافي.. الثقافة: خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

قالت رضوى هاشم، المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الثقافة، إن حديقة الأزبكية ستعود إلى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة في شكل جديد يعيد إليها رونقها التراثي ووهجها الثقافي، لتتحول مجدداً إلى منارة فنية وحضارية في قلب القاهرة الخديوية.

الثقافة الأزبكية الوزراء قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تغطي الطرق.. وفرص أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

إبراهيم عبد الجواد يكشف سر تغيير حسام عبد المجيد في مباراة طلائع الجيش.. تفاصيل

بلال عطية

مميز وله مستقبل .. خالد الغندور يتغنّى بناشئ الأهلي بلال عطية

ممدوح عيد

«شبانة»: بلال عطية وحمزة عبدالكريم خطفوا الأضواء.. وتصريحات ممدوح عيد عن بيراميدز «غريبة»

بالصور

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد