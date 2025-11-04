قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حتى يصل الأجر كاملا.. ردد الصيغة الصحيحة لـ دعاء إهداء الثواب للميت
تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»
مصطفى كامل يهاجم «مسلم»: كلامه كله كذب .. وأنا اللي جبت لنفسي جريمة | فيديو
خالد الغندور يُثير الجدل بتساؤلات حول حكم نهائي السوبر المصري
بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو
بـ 10 لاعبين.. توتنهام يكتسح كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية يرد على قائد الدعم السريع: مصر تحترم التزاماتها ولديها صبر استراتيجي |فيديو
بايرن ميونخ يحسم القمة أمام باريس سان جيرمان بثنائية ويقترب من التأهل
أنا إنسان مُتعلم.. «مسلم» يكشف مفاجأة بشأن الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين|فيديو
وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو
مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
توك شو

مركز إشعاع ثقافي.. الثقافة: خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
هاني حسين

قالت رضوى هاشم، المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الثقافة، إن حديقة الأزبكية ستعود إلى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة في شكل جديد يعيد إليها رونقها التراثي ووهجها الثقافي، لتتحول مجدداً إلى منارة فنية وحضارية في قلب القاهرة الخديوية.

وأضافت، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن الحديقة، التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، كانت منذ البداية مركزاً للحركة المسرحية والفنية، حيث أُقيمت بجوارها مجموعة من المسارح الكبرى مثل المسرح القومي، ومسرح العرائس، ومسرح الطفل، مؤكدة أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد حرص خلال جولته الأخيرة في المنطقة على تفقد أعمال التطوير الجارية بالحديقة، مشيدة بالمشهد الذي يعيد إلى الأذهان عبق التاريخ وجمال القاهرة القديمة.

وأوضحت المتحدثة أن هناك خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية، بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على تجميل الحديقة، بل يمتد إلى إحياء مواقعها التراثية والحفاظ على الطابع التاريخي للمكان.

وكشفت أن مشروع التطوير يتضمن إعادة تنظيم سور الأزبكية الشهير للكتب داخل الحديقة بصورة حضارية متناسقة تليق بقيمته الثقافية والتاريخية، ليصبح نقطة جذب ثقافي ومتنفساً للقراء والمهتمين بالثقافة والفنون.

وأضافت أن أعمال التطوير شملت أيضاً ترميم النافورة التاريخية بالحديقة — وهي من أقدم النوافير في مصر — إلى جانب إعادة إحياء كشك الموسيقى الذي كان يحتضن في الماضي حفلات موسيقية وغنائية، كما شهد مسرح الحديقة عروضاً لعدد من كبار الفنانين، من بينهم السيدة أم كلثوم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

