مركز إشعاع ثقافي.. الثقافة: خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية

قالت رضوى هاشم، المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الثقافة، إن حديقة الأزبكية ستعود إلى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة في شكل جديد يعيد إليها رونقها التراثي ووهجها الثقافي، لتتحول مجدداً إلى منارة فنية وحضارية في قلب القاهرة الخديوية.

وأضافت، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن الحديقة، التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، كانت منذ البداية مركزاً للحركة المسرحية والفنية، حيث أُقيمت بجوارها مجموعة من المسارح الكبرى مثل المسرح القومي، ومسرح العرائس، ومسرح الطفل، مؤكدة أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد حرص خلال جولته الأخيرة في المنطقة على تفقد أعمال التطوير الجارية بالحديقة، مشيدة بالمشهد الذي يعيد إلى الأذهان عبق التاريخ وجمال القاهرة القديمة.

وأوضحت المتحدثة أن هناك خطة متكاملة لإعادة إحياء حديقة الأزبكية، بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على تجميل الحديقة، بل يمتد إلى إحياء مواقعها التراثية والحفاظ على الطابع التاريخي للمكان.

وكشفت أن مشروع التطوير يتضمن إعادة تنظيم سور الأزبكية الشهير للكتب داخل الحديقة بصورة حضارية متناسقة تليق بقيمته الثقافية والتاريخية، ليصبح نقطة جذب ثقافي ومتنفساً للقراء والمهتمين بالثقافة والفنون.

وأضافت أن أعمال التطوير شملت أيضاً ترميم النافورة التاريخية بالحديقة — وهي من أقدم النوافير في مصر — إلى جانب إعادة إحياء كشك الموسيقى الذي كان يحتضن في الماضي حفلات موسيقية وغنائية، كما شهد مسرح الحديقة عروضاً لعدد من كبار الفنانين، من بينهم السيدة أم كلثوم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

