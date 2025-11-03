وزير الثقافة: ندرس مقترحا لتكون مداخل مسارح العتبة الثلاث من حديقة الأزبكية

علق وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو على جولته في "سينما ديانا" بوسط القاهرة، التابعة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وعدد من المسارح، قائلًا: "عملنا اليوم جولة متميزة في وسط البلد، بدأناها بمسرح مصر المتوقع افتتاحه في الفترة القليلة القادمة، ويقع في عماد الدين، وهو مزود بأفضل الوسائل والتقنيات من جهة الصوت والضوء، ليكون إضافة للحياة المسرحية والتفاعلية."



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "جاري الانتهاء من بقية الأعمال ليكون جاهزًا للعمل في الموسم الثقافي الشتوي القادم."



وعن زيارته لسينما "ديانا"، علق قائلًا: "سينما ديانا لها طابع تراثي، والبهو الرئيسي لها يتميز بطراز معماري رائع. هذه السينمات طالها الإهمال بشكل كبير، وهي سينمات بشاشة واحدة، بينما النمط الحالي في السينمات تغيّر عالميًا، ولم تعد تعتمد على شاشة واحدة، التي تقلصت كثيرًا. لكن سينما ديانا سيتم رفع كفاءتها وتطويرها."



وأضاف: "السينمات ذات الطابع التراثي مثل ديانا سيتم رفع كفاءتها وتطويرها بشكل كبير جدًا حفاظًا عليها، أما السينمات الأخرى فسيتم تطويرها بما يسمح تصميمها أن يحتوي على عدة شاشات عرض لإحداث رواج."



ولفت الوزير إلى أن الخدمات في السينمات الآن لم تعد قاصرة على شاشة لمشاهدة فيلم فقط، بل أصبح من الضروري وجود خدمات للمشاهد مثل تناول المشروبات أو الطعام.



وردًا على سؤال الحديدي: "ماذا ستفعل الوزارة في تطوير المسرح القومي في العتبة بعد الانتهاء من أعمال تطوير الميدان؟" أجاب الوزير قائلًا: "عندنا في العتبة ثلاث مسارح: الطليعة، ومسرح الطفل (العريس)، والمسرح القومي، والثلاثة يقعون في أماكن بها زخم وحركة."



وكشف الوزير أن هناك مقترحًا يُجرى دراسته بأن تكون مداخل تلك المسارح من جهة حديقة الأزبكية، قائلًا: "أعتقد أن المكان يسمح بذلك، وحديقة الأزبكية تسمح بذلك