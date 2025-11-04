إحالة 249 مخالفة للتحقيق.. التنمية المحلية تكشف جهود التعامل مع شكاوى صوتك مسموع

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن القطاع نفّذ خلال شهر أكتوبر الماضي 69 حملة تفتيش ما بين حملات ميدانية مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص عدد من الشكاوى التي وردت من المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضح قاسم، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن الحملات شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، بني سويف وبورسعيد، لافتًا إلى أنه تم أيضًا فحص 19 شكوى من المواطنين خلال الشهر ذاته.

وأشار إلى أن الشكاوى والمخالفات التي تم التعامل معها تنوعت بين التعدي على أراضي الدولة، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، موضحًا أن الرد على المواطنين واتخاذ الإجراءات حيال الشكاوى يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويؤكد جدية الأجهزة المحلية في المتابعة والمساءلة.

وأكد مساعد الوزير أن نتائج هذه الجهود أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق المختصة والإدارات القانونية في المحافظات، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات التي شملتها الحملة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء ورصد التغيرات المكانية.