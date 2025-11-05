قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف محمد صبحي من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

محمد صبحي
محمد صبحي
محمد سمير

كشف شريف عادل، مراسل قناة أون سبورت، تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، قبل مواجهة بيراميدز، يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكان محمد صبحي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه الماضية أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي شهدت فوز «الأبيض» بنتيجة 3-1.

وقال مراسل أون سبورت: محمد صبحي شارك في أجزاء من مران الفريق بالإمارات، اليوم الثلاثاء، ومعنوياته مرتفعة، وجاهز بنسبة كبيرة للقاء بيراميدز، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام طلائع الجيش، في العضلة الخلفية.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غد الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، بنصف نهائي بطولة السوبر المصري.

الزمالك محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك مواجهة بيراميدز كأس السوبر المصري بيراميدز الزمالك مع بيراميدز إصابة محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

آمال ماهر

الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لعنة الفراعنة بين الأسطورة والعلم .. حكاية بدأت من جدار مقبرة توت عنخ آمون

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال

محافظ أسيوط والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يسلمان تمويلات بـ13.5 مليون جنيه لدعم الجمعيات ورواد الأعمال

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والهرم وأوسيم

بالصور

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد