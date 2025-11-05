موقف محمد صبحي من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

كشف شريف عادل، مراسل قناة أون سبورت، تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، قبل مواجهة بيراميدز، يوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكان محمد صبحي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه الماضية أمام طلائع الجيش في الدوري، والتي شهدت فوز «الأبيض» بنتيجة 3-1.

وقال مراسل أون سبورت: محمد صبحي شارك في أجزاء من مران الفريق بالإمارات، اليوم الثلاثاء، ومعنوياته مرتفعة، وجاهز بنسبة كبيرة للقاء بيراميدز، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام طلائع الجيش، في العضلة الخلفية.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غد الخميس المقبل، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، بنصف نهائي بطولة السوبر المصري.