قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
أخبار العالم

أمريكا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الرئيس السوري

الشرع
الشرع
محمد على

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

كما سيرفع مشروع القرار، العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

  ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا.

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا منذ شهور على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وبعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، غادر الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر.

كانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات عام 2016. ومنذ مايو 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنظيمي القاعدة وداعش.

كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة - حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة - بما في ذلك الشرع وخطاب.

دأبت لجنة عقوبات مجلس الأمن على منح الشرع إعفاءات من السفر بانتظام هذا العام، لذا حتى لو لم يُعتمد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

أعلن ترامب عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

