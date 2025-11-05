قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس الجمهورية القيرغيزية
بتهمة نشر مقاطع فيديو بها ألفاظ خادشة للحياء.. «أم مكة» تواجه هذه العقوبة
محافظات

فرص تمويلية لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين بالوادى الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية  مشروعك  بمحافظة الوادي الجديد، عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للشباب والمستثمرين وتمكين المرأة، التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع البنوك المشاركة في المبادرة والتى تقوم بدعم المشروعات المنزلية الصناعية والتجارية والخدمية والإنتاج الحيوانى.

المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروعات

المستندات المطلوبة للمشروعات التي تقام بالمنزل
ا صورة الرقم القومي للعميل صورة الرقم القومي للضامن
۲ - صورة عقد إيجار أو تمليك لمحل أو سكن
- آخر إيصال مرافق حديث ( مياه - كهرباء .

المستندات المطلوبة للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية
1 - مستخرج حديث من السجل التجاري ( استعلام )
2 - بطاقة الرقم القومي للمدين والضامن سارية
3 - البطاقة الضريبة
4 - آخر إيصال كهرباء حديث
5 - رخصة مزاولة النشاط
6 - أخر إيصال سداد تأمينات
7 - عقد الإيجار للمنشاة
8 - للشباب اقل من 35 سنة موقفه من التجنيد

المزايا التي تقدمها مبادرة مشروعك

1 - تمنح المبادرة قروض لا صحاب المشروعات المنزلية بفائدة ١٤%
2 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات التجارية بفائدة ١٥%
3 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات الخدمية والصناعية والحيوانية بفائدة 5% متناقصة .
4 - في حالة عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط يتم استخراج ترخيص مؤقت من المشروع القومي
للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك) بدون أي رسوم وبأسرع وقت ممكن .
5 - يتم متابعة المشروعات التي تم تمويلها من المشروع القومي للتنمية المحلية ( مشروعك ) وإزالة أي مشاكل أو معوقات تعوق استمرارية ونجاح المشروع
7- تقديم دراسات جدوى للمشروعات التي يمكن اقامتها بالمركز.

