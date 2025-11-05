فرص تمويلية لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين بالوادى الجديد

أعلن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بمحافظة الوادي الجديد، عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للشباب والمستثمرين وتمكين المرأة، التي تدعمها وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع البنوك المشاركة في المبادرة والتى تقوم بدعم المشروعات المنزلية الصناعية والتجارية والخدمية والإنتاج الحيوانى.

المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروعات

المستندات المطلوبة للمشروعات التي تقام بالمنزل

ا صورة الرقم القومي للعميل صورة الرقم القومي للضامن

۲ - صورة عقد إيجار أو تمليك لمحل أو سكن

- آخر إيصال مرافق حديث ( مياه - كهرباء .

المستندات المطلوبة للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري ( استعلام )

2 - بطاقة الرقم القومي للمدين والضامن سارية

3 - البطاقة الضريبة

4 - آخر إيصال كهرباء حديث

5 - رخصة مزاولة النشاط

6 - أخر إيصال سداد تأمينات

7 - عقد الإيجار للمنشاة

8 - للشباب اقل من 35 سنة موقفه من التجنيد

المزايا التي تقدمها مبادرة مشروعك

1 - تمنح المبادرة قروض لا صحاب المشروعات المنزلية بفائدة ١٤%

2 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات التجارية بفائدة ١٥%

3 - تمنح المبادرة قروض لأصحاب المشروعات الخدمية والصناعية والحيوانية بفائدة 5% متناقصة .

4 - في حالة عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط يتم استخراج ترخيص مؤقت من المشروع القومي

للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك) بدون أي رسوم وبأسرع وقت ممكن .

5 - يتم متابعة المشروعات التي تم تمويلها من المشروع القومي للتنمية المحلية ( مشروعك ) وإزالة أي مشاكل أو معوقات تعوق استمرارية ونجاح المشروع

7- تقديم دراسات جدوى للمشروعات التي يمكن اقامتها بالمركز.