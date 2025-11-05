قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التنمية المحلية تنفذ 69 حملة تفتيش وإجراءات صارمة ضد المخالفين.. فيديو

البهى عمرو

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تنفيذ قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 69 حملة تفتيش مكثفة، تضمنت إجراءات صارمة ضد المخالفين في عدد من المحافظات.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحملات تنقسم إلى نوعين؛ حملات منسقة مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المدن والمحافظات، وأخرى مفاجئة تستهدف متابعة الأداء الميداني وضبط أي تجاوزات في حينها.

وأشار إلى أن الحملات شملت فحوصات مالية وفنية وهندسية لمتابعة مختلف الأعمال داخل المحافظات، بالإضافة إلى فحص كافة الشكاوى الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع"، التي تم حفظ 19 شكوى منها بعد التحقق من عدم صحتها، كما تناولت الحملات رصد مخالفات البناء والإشغالات والمخالفات البيئية والإدارية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومراجعة الدورة المستندية لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتكثيف الرقابة الميدانية وتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف قطاعات الإدارة المحلية.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

تأشيرة العمرة

قبل ما تفكر في العمرة.. تعرف على تعديلات المملكة في الحصول على تأشيرة السعودية

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

