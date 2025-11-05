التنمية المحلية تنفذ 69 حملة تفتيش وإجراءات صارمة ضد المخالفين.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تنفيذ قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 69 حملة تفتيش مكثفة، تضمنت إجراءات صارمة ضد المخالفين في عدد من المحافظات.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحملات تنقسم إلى نوعين؛ حملات منسقة مسبقًا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المدن والمحافظات، وأخرى مفاجئة تستهدف متابعة الأداء الميداني وضبط أي تجاوزات في حينها.

وأشار إلى أن الحملات شملت فحوصات مالية وفنية وهندسية لمتابعة مختلف الأعمال داخل المحافظات، بالإضافة إلى فحص كافة الشكاوى الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع"، التي تم حفظ 19 شكوى منها بعد التحقق من عدم صحتها، كما تناولت الحملات رصد مخالفات البناء والإشغالات والمخالفات البيئية والإدارية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومراجعة الدورة المستندية لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتكثيف الرقابة الميدانية وتعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف قطاعات الإدارة المحلية.