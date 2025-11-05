غرفة المطاعم تُفعّل السداد الإلكتروني لاشتراكات الأعضاء

في إطار التيسير على أعضاء الجمعية العمومية وتطوير منظومة العمل الإداري، أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن بدء تطبيق نظام السداد الإلكتروني لاشتراكات الأعضاء من خلال الدفع عبر بطاقات الائتمان (الفيزا)، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد بدء إجراءات تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية.

وأكد التاجوري أن هذا الإجراء يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للأعضاء، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأوضح رئيس الغرفة أن من بين متطلبات المرحلة الجديدة ضرورة تسجيل جميع العاملين بالمنشآت السياحية على قاعدة بيانات العاملين لدى الغرفة، مع استيفاء بياناتهم كاملة وبشكل دقيق.

وأكد أن الغرفة لن تتمكن من تجديد تراخيص أي منشأة إلا بعد تسجيل البيانات بصورة صحيحة وفق الضوابط المحددة.