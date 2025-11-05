الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن هدف المناخ لعام 2040

توصل الاتحاد الأوروبي بعد جهد مضن، إلى حل وسط بشأن أهدافه لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعامي 2035 و2040، ولكن بعد تقديم سلسلة من التنازلات لكسب تأييد الدول الأعضاء المترددة وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل .



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أنه نظريا، لا يزال الاتحاد الأوروبي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنةً بمستويات عام 1990.



ومع ذلك، سيتاح للأوروبيين خيار شراء ما يصل إلى 10% من انبعاثاتهم من أرصدة الكربون الدولية لتحقيق هذا الهدف، وهي مرونة مصممة لضمان دعم إيطاليا.

كما أيدوا تأجيل توسيع سوق الكربون ليشمل النقل البري وتدفئة المباني لمدة عام واحد، من عام 2027 إلى عام 2028.