إصابة شخصين في انهيار منزل بمركز الفتح بأسيوط

أصيب شخصان، اليوم "الأربعاء"، في انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية بصرة بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنهيار منزل بقرية بصره ووجود مصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص إنهيار منزل قديم مكون من طابقين بمنطقة الخضارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال مصطفى صلاح جاد الرب و نادية حفني علي مصابين وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.