ديلي ميل: غواصة روسيا الذرية قادرة على خلق تسونامي إشعاعي عظيم

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الجهاز الغائص "بوسيدون" والغواصة الذرية "خاباروفسك" الناقلة له، كانت بمثابة تحذير لبريطانيا.

وأضافت الصحيفة: "كشف فلاديمير بوتين معلومات عن غواصة ذرية جديدة مرعبة تم تصميمها لحمل سلاح يسمى "يوم القيامة" القادر على خلق تسونامي إشعاعي عظيم.

ووفقا لمقالة الصحيفة، تقوم روسيا منذ فترة طويلة بترهيب بريطانيا بمنظومة "بوسيدون" النووية الغائصة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن غواصة خاباروفسك قادرة على حمل عشرات الأنظمة المبتكرة "الخطيرة القاتلة" من طراز بوسيدون.

وبحسب الصحيفة، فإن أكثر ما يثير القلق في هذا الموضوع هو قدرة هذه الغواصة على إطلاق هذه الأسلحة (بوسيدون)، من اتجاه لا يخطر على بال أحد.