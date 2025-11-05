وزير دفاع روسيا: عدم وقف واشنطن تجاربها النووية خطوة لتقويض الاستقرار العالمي



أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أن واشنطن تعمل بشكل نشط على زيادة أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.

وقال الوزير الروسي في تصريحات له : احتمال رفض الولايات المتحدة وقف تجاربها النووية قد يكون خطوة نحو تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأضاف : أعتقد أنه من المستحسن الاستعداد فورًا لإجراء التجارب النووية في موقع التجارب "نوفايا زيمليا".

وزاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف: الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ يبلغ زمن طيرانها من ألمانيا إلى وسط روسيا من 6 إلى 7 دقائق.

وختم الوزير الروسي : الولايات المتحدة أجرت في شهر أكتوبر مناورة تدريبية لشن ضربة صاروخية نووية استباقية ضد روسيا.