تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ردا على التحركات الأمريكية.. روسيا تستعد لاستئناف الاختبارات النووية

محمود عبد القادر

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن بلاده يجب أن تبدأ فوراً الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية في موقع "نوفايا زيمليا" بالقطب الشمالي، محذراً من أن السياسات الأمريكية الحالية تهدد بتقويض نظام الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وجاء تصريح بيلاوسوف خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، حيث أوضح أن "الولايات المتحدة تعمل بنشاط على زيادة ترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية"، مشدداً على أن موسكو "ينبغي أن تبني مواقفها على أفعال واشنطن لا على تصريحاتها السياسية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "التخلي الأمريكي المحتمل عن وقف الاختبارات النووية الطوعي قد يمثل خطوة نحو انهيار منظومة الردع والاستقرار العالمي"، معتبراً أن استعداد روسيا لاستئناف اختبارات مماثلة "يأتي كإجراء منطقي في ظل التطورات الراهنة".

وبين بيلاوسوف أن الولايات المتحدة تطور صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات مزوداً برأس نووي يصل مداه إلى 13 ألف كيلومتر، إلى جانب خطط لنشر صواريخ "النسر الأسود" في أوروبا، قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية خلال دقائق معدودة.

وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس فلاديمير بوتين الأجهزة المعنية بجمع وتحليل المعلومات حول التحركات الأمريكية، وتقديم مقترحات بشأن إمكانية الشروع في التحضيرات التقنية لاستئناف التجارب النووية.

ويأتي الموقف الروسي عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن واشنطن تعتزم إجراء تجارب على أسلحتها النووية، مبرراً الخطوة بالحاجة إلى التأكد من كفاءة المنظومات النووية، ولا سيما في ظل ما قال إنه استمرار روسيا والصين وكوريا الشمالية في إجراء اختبارات نووية.

وأضاف ترامب أن بلاده "لن تبقى الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب نووية"، مشيراً إلى أن التجارب الأمريكية المقبلة ستُنفّذ على غرار ما تقوم به القوى النووية الأخرى، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وزير الدفاع الروسي استئناف الاختبارات النووية الرئيس فلاديمير بوتين مجلس الأمن الروسي روسيا صواريخ النسر الأسود أوروبا دونالد ترامب

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

