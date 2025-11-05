قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
اقتصاد

تطوير قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر

ولاء عبد الكريم

عقدت شُعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة منى نظير مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، ومن هيئة سلامة الغذاء كل من: محمد عبد الرؤوف وسمير محمد، لمناقشة الموضوعات المشتركة بما يستهدف تطوير قطاع الدواجن.


وأكّد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشُعبة، على أهمية زيادة التعاون بين الشُعبة – عن طريق الغرفة – وكل من الطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء؛ من أجل مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر مع الالتزام بكافة المعايير المطلوبة.

هيئة سلامة الغذاء
وأضاف "السيد" أن هذا الاجتماع الهدف منه زيادة التنسيق والتعاون مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة، مثل التراخيص والاشتراطات المطلوبة، وتبادل وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة، خاصة أن مُنتسبي الشُعبة في هذا القطاع يعرفون كل صغيرة وكبيرة من خلال التعامل المباشر على أرض الواقع؛ مما يتيح لهم تحديد الإيجابيات والسلبيات من واقع تجارب عملية فعلية، وهو ما يؤكد أهمية وضع مقترحاتهم وآرائهم في الاعتبار، وإعادة النظر فيما يطرحونه من أفكار ورؤى ومقترحات لحل المشاكل التي تواجههم، مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية التي يتم وضعها  للعمل في هذا القطاع.


من جانبها، أكدت الدكتورة منى نظير على أهمية زيادة التعاون بين كافة الأطراف في المرحلة القادمة من أجل تذليل أي عقبات قد تُواجه أصحاب المجازر، مع الحفاظ الكامل على الاشتراطات والمعايير المطلوبة ، وأن هناك تنسيقًا حاليًا بالفعل مع الشُعبة لبحث ومناقشة أي موضوعات مشتركة من أجل تطوير هذا القطاع الهام.


فيما أكد ممثلو هيئة سلامة الغذاء على أهمية مثل هذه الاجتماعات لتبادل الأفكار والآراء بما يحقق الصالح العام، مشيرين إلى أن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، يعمل على تقسيم الملفات طبقًا للتخصصات لسرعة إنجازها، مع التأكيد على دراسة أي موضوعات مشتركة مع الجهات المعنية بدقة وسرعة، وأن تواجدهما في هذا الاجتماع من أجل مناقشة سُبُل زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.

